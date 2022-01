GF Vip, Manuel Bortuzzo perde la pazienza con Katia: "Katia va a letto e non scassare"

Dopo la consueta puntata del venerdì i ragazzi del Grande Fratello Vip si concedono un pasto frugale prima di andare a letto. Ovviamente, vista la moltitudine di ragazzi che frequentano la casa, appare ovvio che la cucina diventa, quasi sistematicamente, una campo di battaglia, con stoviglie, pentole e posate da lavare.

Sono le ore 3:40 del mattino, nonostante la tarda ora, i ragazzi preferiscono concedersi qualche minuto di sano relax, fumando e chiacchierando, ma c’è invece una voce fuori dal coro che invece inizia a sbottare e a lamentarsi del disordine che regna in cucina; parliamo di Katia Ricciarelli.

Manuel Bortuzzo sbotta contro Katia: “vai a letto e non rompere”

Katia inizia il suo discorso sul disordine della cucina, del fatto che si trovasse da sola e della scarsa partecipazione di tutti gli altri commensale. A quel punto le viene in soccorso Manuel che dichiara: “Finiamo di fumare e arriviamo. Chi ha mangiato se ne è andato a dormire… finiamo di mangiare ed arriviamo“.

La stessa cosa è stata detta da Lulù, il tempo di una sigaretta e avrebbe ricevuto l’aiuto tanto sperato. Intanto Katia è sembrata quasi indifferente alle dichiarazioni dei concorrenti, continuando imperterrita il suo monologo sul disordine che regna in giro. Manuel a quel punto perde la pazienza e dichiara: “Katia va a letto va che è meglio… e non scassare la m*****a!“, facendo ridere tutti i presenti.

Insomma sembra che la Ricciarelli sia un personaggio alquanto pesante nella casa, sia per le sue forti dichiarazioni fatte in passato ma anche per i suoi comportamenti, spesse volte pressanti e fuori luogo nei confronti degli altri concorrenti. Intanto, sul fronte Bortuzzo, salvo qualche colpo di scena, pare che il ragazzo si ritirerà dal gioco anzitempo. Lo stesso Manuel ha infatti dichiarato che avrebbe lasciato la casa il 14 o il 17 di gennaio, quindi molto presto.

A dare la conferma è stata anche una telefonata del padre di Manuel, ricevuta da FanPage.it, nella quale dichiara: “Come va? Malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti“.