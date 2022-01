GF Vip, Manuel Bortuzzo lascia ma entreranno tre nuovi concorrenti: i nomi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Sono seguiti sui social network, ma chi guarda il piccolo schermo non è formato solamente dagli amanti della tecnologia oppure di Instagram o TikTok, per questo motivo si giocheranno tanto nella loro prima importante avventura in un reality show. Per loro comunque il compito non sarà facile, siccome avranno poco tempo per dare una loro impronta.