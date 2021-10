GF Vip, Manuel Bortuzzo ha la febbre: gieffini preoccupati

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, uno dei protagonisti è sicuramente Manuel Bortuzzo. Il nuotatore si è messo in gioco a 360 gradi, senza risparmiarsi in nulla. Ha subito raccontato la sua storia importante (ricordiamo che Manuel è costretto su una sedia a rotelle a seguito di un agguato fuori da una discoteca), ha stretto una sana amicizia con Alex Belli e Aldo Montano e si è lanciato in un flirt con Lulù Selassié.

Il giovane, nelle ultime ore, ha manifestato alcuni problemi di salute. La temperatura è salita, segnando 38.5°, con Bortuzzo per presentava dolori in tutto il corpo, probabilmente dovuti a una cistite. I concorrenti si sono subito spaventati, preoccupandosi per le condizioni del nuotatore. Diversamente da quanto accaduto ad Andrea Zelletta lo scorso anno (ha confessato di recente di essere stato un falso positivo), nessun caso di positività e nessun Covid 19 per Manuel.

Stando chiusi nel bunker di Cinecittà, i concorrenti non corrono alcun pericolo. Il gieffino ha deciso di ritirarsi nella camera privata, messa a disposizione dalla produzione e nella quale non ci sono le telecamere. Già Katia Ricciarelli ne ha usufruito in passato e adesso è stata la volta di Bortuzzo. Il ragazzo ha deciso di riposare un po’, isolandosi.

Lulù appreso lo stato di salute della sua fiamma, subito lo ha raggiunto per sincerarsi delle sue condizioni. Manuel ha fatto sapere che la febbre è calata e che un medico lo tiene sotto controllo, costantemente. La notizia è stata ben accolta sia dentro che fuori la casa. Bortuzzo è molto amato dai suoi compagni d’avventura e dai tanti fan del reality show. Il web lo osanna, sottolineando la preferenza che ha per lui.

Ciò che invece stenta a decollare è la sua storia con la princess. Lulù sembra essere attratta dal nuotatore, ma il ragazzo, nell’ultimo periodo, ha fatto dei passi indietro. Il suo ingresso nella casa è stato fortemente voluto da tutti, Manuel in primis. Il suo obiettivo è quello di lanciare ogni giorno, un messaggio di normalità.

Sottolineare come, nonostante si viva su una carrozzina, sia comunque possibile condurre una vita uguale a quella degli altri. Al momento la permanenza di Bortuzzo nella casa, non sembra essere in discussione. Il ragazzo sta recuperando dai problemi di salute. Una nuova diretta si avvicina e sicuramente Alfonso Signorini affronterà l’argomento.