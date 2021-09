GF Vip, Manuel Bortuzzo frena con Lulù Selassié: "Mi serve del tempo"

La prima coppia nata nella casa del “Grande Fratello Vip” è quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Il nuotatore e la principessa etiope hanno immediatamente legato, e nonostante non siano ancora arrivati al punto decisivo della loro relazione, in molti su Twitter sono convinti che presto o tardi possa nascere un qualcosa di davvero importante.

Una “primi crisi” della loro relazione è nata nei giorni scorsi, quando Manuel Bortuzzo ha provato ad avvcinarsi a Sophie Codegoni in maniera del tutto innocente. In questa circostanza arriva una forte scenata di gelosia da parte di Lulù, ove ci mette un po’ di tempo prima di calmarsi.

Manuel Bortuzzo ci va cauto con Lulù Selassié

Il discorso, come riporta il sito de “Il Messaggero“, inizia con Alfonso Signorini che prova a parlare e consolare la principessa dagli ultimi avvenimenti nati in casa: “Lulù tu senti più il bisogno di stargli vicino e invece Manuel vive la storia in modo autentico ma con la voglia di mantenere i suoi spazi, ma questo non è un male“.

Ovviamente Alfonso Signorini ascolta anche le dichiarazioni di Bortuzzo, ove contro ogni pronostico prova a mettere dei paletti alla loro conoscenza: “Ne abbiamo parlato e le ho fatto capire che è nato tutto in modo naturale ma io sono fatto così e quando poi diventa tanta roba bella a me serve tempo per ricalibrare tutto. Dico queste cose perché mi dispiacerebbe troppo darle illusioni e non mantenere fede alle cose che ci siamo detti. Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre“.

In questa circostanza Alfonso Signorini prova a mettere nuovamente una pezza sulle parole svelate da Bortuzzo, rivelando che dovrebbe essere felice delle parole del nuotatore poiché definisce la loro conoscenza come “tanta roba”. Lulù ammette di aver capito il pensiero di Manuel, e per questo motivo afferma che non c’è bisogno di fare nessuna discussione.