GF Vip, Manuel Bortuzzo fa una confessione intima: "Là sotto funziona tutto"

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco e già i concorrenti iniziano a farsi conoscere. Sicuramente uno che ha catturato l’attenzione ed è considerato preferito dal pubblico, è Manuel Bortuzzo. La sua storia, il suo passato, la sua educazione, fanno di Manuel uno dei personaggi più amati sia dentro che fuori la casa di Cinecittà.

Sicuramente vivere in un contesto come quello del GF Vip, in una condizione come la sua, non è semplice. Bortuzzo però ha sempre dimostrato grande forza e grande coraggio. La sua amicizia con Alex Belli e Aldo Montano piace, così come la sua vicinanza alla principessa Lucrezia, inizia a far sognare. Durante una chiacchierata con i suoi compagni, Manuel ha fatto una confidenza intima.

Le parole del gieffino sono subito balzate in testa alla chiacchierata più vista dal web. Manuel parlava ai suoi compagni della sua paralisi, a seguito di una sparatoria che lo ha costretto a vivere per sempre sulla sedia a rotelle. A proposito delle gambe, il ragazzo ha spiegato: “La sensibilità non c’è più alle gambe. Non sento niente le gambe, sono come morte anche se i peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, là sotto funziona tutto“.

Tutti si sono lasciati andare ad una fragorosa risata e anche Manuel ha riso di gusto. Nonostante quanto gli sia capitato, Bortuzzo è l’esempio lampante di vitalità. Ha fortemente voluto entrare nella casa proprio per dimostrare che nonostante si è costretti a vivere su una sedia a rotelle, si può comunque condurre una vita normale. Lo ha fatto per sensibilizzare e rendere normale un argomento che spesso può apparire tabù.

Insomma, Bortuzzo ama divertire e divertirsi, ridere e far ridere, segno questo che nonostante la sua giovane vita sia stata stravolta da un avvenimento tragico che gliel’ha cambiata per sempre, il ragazzo non ha mai perso la gioia di vivere. Manuel è un ottimo esempio di vita. È un ragazzo che ha tantissimo da insegnare e i suoi compagni in casa lo hanno capito.