GF Vip, Manuel Bortuzzo contro Lulù, scoppia la lite

Nella puntata di ieri sera, del reality show di Canale 5, ‘Grande Fratello Vip’, la principessa Lulù Salassiè l’ha combinata veramente grossa. Durante la diretta, Lulù, concorrente da ormai più di due mesi ha fatto una scena poco carina e il padrone di Casa, Alfonso Signorini in accordo con la regia del porgramma ha preso un provvedimento per lei.

Le tre princess da qualche giorno stanno facendo la loro esperienze non più come uno unico concorrente ma ognuna di loro ha avuto la possibilità di fare il percorso nel reality da sola. Nella punata di ieri sera erano in nomination due delle sorelle, Lulù e Clarissa. Nella puntata le ragazze sono state attaccate più volte e poi quando è arrivato il momento dell’esito del televoto, il caos. Le sorelle erano al ballottaggio, quindi per forza una delle due sarebbe uscita.

Lulù si è chiusa in bagno ed ha reagito in modo violento, non ascoltando le parole di Signorini e pronunciando frasi poco carine. Alla fine è uscita Clarissa ma Alfonso ha, non solo ripreso la ragazza dandole della meleducata ma è arrivato anche un provvedimento per lei, sarebbe andata al televoto in maniera diretta.

Manuel, con il quale Lulù aveva avuto anche una liaison, si dissocia completamente dal comportamento della ragazza e dice: “Mi voglio dissociare da alcuni tuoi comportamenti.Esiste la classe ed il modo di saper parlare. Tirala fuori quando serve, non solo per portare una borsetta. Tu non ascolti, anche Alfonso è stato due, tre minuti a cercare di parlarti, sei stata a dire min****te e neanche te ne rendi conto. Ma che pensi di star a parlare con un co***one?”.

Qui scoppia la lite, Lulù ribatte dicendo che per lei l’uscita di Clarissa è stato un vero trauma, tanto da avere un attacco di panico, gli chiede di non escluderla dalla sua vita. Manuel le dice che doveva chiedere scusa e stare zitta e che la gente da casa si sarebbe fatta una cattiva idea su di lei, pensando che fosse una pazza che sclera e che lo stolkera. Il ragazzo le dice anche che se tutti le stanno consigliando di cambiare è perchè le vogliono bene, altrimenti sarebbero disinterassati nei suoi confronti.

Siamo proprio curiosi di sapere come andrà a finire.