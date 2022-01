GF Vip, Manuel Bortuzzo annuncia il ritiro: "Non sono sereno fisicamente"

L’addio era già nell’aria, ma ora arriva l’ufficialità: Manuel Bortuzzo lascia definitivamente la casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lo sportivo giustifica questa sua scelta a causa delle condizioni fisiche, che sono peggiorate con il passare dei mesi.

“Abbandono il programma questa sera e per me finisce qua” afferma con un pizzico di rammarico Manuel che, come riportato testualmente dal sito “Davide Maggio“, aggiunge: “Sono il primo che cerca di far capire alle persone che, più che la felicità, uno deve avere la serenità per poter stare bene. Questa serenità per me, ovviamente, è collegata alla situazione fisica. Non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto”.

Alfonso Signorini, che probabilmente era già a conoscenza della notizia, accetta la decisione di Manuel senza porre resistenza: “Hai dimostrato che si può essere sereni, equilibrati, pur soffrendo, anche in una situazione come la tua. E lo hai dimostrato nella quotidianità”. Lo sportivo ci tiene poi a ricordare che la normalità esiste per tutte le persone al mondo, è alla portata di tutti ed è realizzabile se lo si vuole per davvero.

Prima di lasciare la casa però Manuel ha l’opportunità di incontrare, una volta freezato in giardino, la sorella Jennifer ammettendo di essere molto imbarazzato da questo faccia a faccia dal momento che, nella vita di tutti i giorni, si parlano pochissimo. Nel loro incontro comunque non si parlano più di tanto, ma la ragazza ci tiene a ringraziarlo per aver portato in un reality show dei messaggi così importanti.

Gli autori comunque sono corsi immediatamente al riparto dopo la decisione di Manuel. Infatti, come riportato dal sito “Tv Blog”, nella casa dovrebbero entrare tre nuovi concorrenti proveniente dal mondo dei social e della radio, ma al momento non si conosce la data del loro ingresso.