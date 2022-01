GF Vip, Manuel Bortuzzo abbandonerà la casa: "Non si sente a suo agio"

L’avventura di Manuel Bortuzzo all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dovrebbe finire verso la metà del mese di gennaio con un suo addio senza pagare la penale.

In un’intervista rilasciata da Franco, il padre di Manuel, al sito “Fanpage” le motivazioni dietro al suo addio vanno attribuite al suo aspetto fisico, siccome il nuotatore deve iniziare ad allenarsi nuovamente per mettere su massa muscolare e provare a guadagnare i kg perduti durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

L’intervista al padre di Manuel

In merito all’addio del figlio afferma che la sua avventura al “GF Vip” sarebbe andata al di sotto delle proprie aspettative: “Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco“.

“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio“ afferma in maniera sconsolata il signor Franco che poi aggiunge: “Adesso che non c’è più Aldo Montano, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa”. Esclude che abbia preso questa decisione a causa della brutta frase di Katia Ricciarelli, sottolineando che il figlio si sia ormai stufato delle dinamiche del gioco in generale.

Si tratta comunque di una decisione molto importante, che può compromettere le dinamiche del “Grande Fratello Vip”, per questo motivo Alfonso Signorini, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe parlarne nella prossima puntata in onda su Canale 5.