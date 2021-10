GF Vip, Manuel allontana di nuovo Lulù: "Vivi e fai il tuo percorso"

Lulù Selassié non ci sta e sfodera nuovamente i suoi jolly per cercare di riavvicinarsi a Manuel Bortuzzo nella casa del “GF Vip“. Il nuotatore, nei giorni scorsi, ha dichiarato durante un confronto con la principessa etiope di non essere più interessato ad approfondire la sua conoscenza con lei.

I motivi dietro a questa scelta vengono però svelati, durante un confronto precedente, con l’amico Aldo Montano. Manuel, con la massima sincerità, dichiara di avere il timore in futuro nell’essere ricordato solamente per la sua storia d’amore con la Selassié, mentre il suo desiderio resta quello di mandare al pubblico da casa un messaggio più importante.

Lulù ci riprova con Manuel

La ragazza, sin dal primo confronto con Manuel, ha sottolineato il suo dispiacere per il due di picche ricevuto, affermando di provare qualcosa di serio e sarebbe pronta ad andare anche in maniera più leggera per non “spaventarlo”. Durante la successiva diretta Lulù ricorda che tutti i suoi baci sono stati dati dal cuore, dal momento che lei nella vita di tutti i giorni non bacia i suoi amici sulle labbra.

In seguito a un periodo di silenzio, Lulù ritorna all’attacco e prova ad assottigliare la sua distanza da Manuel e approfittando di un momento di intimità prova a capire come stanno le cose con lui. Il suo obbiettivo resta quello di mantenere, nonostante una rottura avvenuta in maniera prematura, un rapporto solidale e di amicizia.

Manuel accetta l’abbraccio della gieffina, ma ci tiene a precisare un particolare: “Vivi e fai il tuo percorso… non riesco neanche a parlarne perché mi sento in difficoltà, ma noi dobbiamo vivere. Tu fai il tuo percorso e io faccio il mio, e se ci sarà un qualcosa che ci farà riavvicinare ci sarà, punto”. Al momento si trata quindi di un rifiuto, ma Manuel non esclude nulla per il futuro.