GF Vip, Manila Nazzaro viola il regolamento: coinvolta Katia Ricciarelli

Nella casa del “Grande Fratello Vip” vige una calma che in molti ritengono essere solo apparente. Basta una fiamma, una piccola fiamma ed ecco che il fuoco sarebbe pronto a riaccendersi. Un’altra diretta è andata in onda e, questa volta, le discussioni e le dinamiche sono state trattate in maniera pacata e non esasperate all’ennesima potenza come accaduto nei giorni scorsi.

La coppia composta da Alex Belli e Delia Duran è tornata al centro dell’attenzione, con i due che hanno litigato in diretta e la modella ha ammesso di voler prendere una pausa dall’attore. Delia e Alex a parte, in realtà qualcosa che è andato storto ce stato e riguarda un momento importante come quello delle nomination. Nominare un proprio compagno d’avventura è l’essenza del GF e il regolamento vuole che il momento sia riservato.

Può diventare palese solo se gli autori decidono di indirizzare il gioco verso quella direzione. In questa edizione del GF Vip accade che chi non è immune faccia il proprio voto in sala led davanti a tutti, mentre chi lo è si dirige in confessionale. Alfonso Signorini è sempre molto attento a fare in modo che chi ha assistito alle nomination palesi non sveli poi cosa è accaduto a chi le farà in forma privata, con l’intento di non influenzare.

Durante l’ultima diretta però il regolamento è stato violato e a farlo è stata Manila Nazzaro. Il momento non è sfuggito al pubblico che subito ha sottolineato la cosa sui social. La Nazzaro ha spoilerato quanto accaduto in stanza led a Katia Ricciarelli. “Miriana da Soleil, Soleil da Miriana. Soleil ha preso anche da Manuel, boh ne ha prese. Manuel l’ha presa da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che va via’”, questo quanto svelato dall’ex Miss Italia.

Il momento è sfuggito a Signorini e in tanti hanno pensato che le parole di Manila abbiano influenzato poi il voto della Ricciarelli. Manila ha votato Federica Calemme e la strategia, secondo molti, sarebbe quella di votare la Calemme perché al televoto non avrebbe alcuna possibilità contro Soleil dato che gode del favore del pubblico rispetto a Federica.