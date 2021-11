Ormai abbiamo imparato che le puntate del Grande Fratello Vip sono sempre più sorprendenti. Nell’ultima puntata con le principesse etiopi è successo veramente di tutto, Lulù che presa da un attacco di panico insulta tutti e poi anche vari attacchi dai vip.

Nello specifico le sorelle Salassiè, in particolare Clarissa, si sono lamentate perchè il Grande Fratello non ha mai parlato di loro, hanno ricevuto una sorpresa solo ieri sera dopo mesi dall’entrata nel reality. Le ragazze si sono lamentate anche del fare dispotico di alcuni inquilini come, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro e che i concorrenti più grandi non prendono in considerazioni i giovani della casa.

Signorini durante la diretta ha parlato di scontro generazionale, infatti proprio la Ricciarelli ha attaccato le ragazze dicendogli anche che non sono un buon esempio per i giovani. Tutto questo perchè le sorelle hanno affermato che i compagni di gioco nominano loro perchè non sono famose e che proprio perchè devono farsi ancora una carriera hanno più diritto di rimanere in casa.

A tutto questo oltre all’attacco di Katia, segue quello di Manila Nazzaro, ex miss Italia e concorrente. Manila molto chiaramente dicendo: “Dopo tutti questi discorsi.. Io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?“. Manila con queste parole ricorda alla ragazze che stanno careggiando con dei big, con dei personaggi televisivi che sono stati famosi e che loro effetivamente non hanno nessun bagaglio ne esperienza, non sono delle vip. Anzi, le suggerisce di ringraziare e di essere grate per le loro presenza in quel contesto.

Essendo Katia molto permalosa e diretta vedremo come nei prossimi giorni affronterà la questione con le due principesse rimaste in casa. Sicuramente un bagno di umiltà non farebbe male a nessuno.