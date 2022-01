GF Vip, Manila Nazzaro perde due denti: la richiesta urgente del dentista

Giornata, quella passata, tutto sommato tranquilla all’interno della casa del Grande Fratello Vip, se non fosse per un piccolo incidente capitato alla giovane partecipante al reality, Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha deciso di entrare in casa per far conoscere a tutti il suo lato che finora nessuno conosceva, quello combattivo ma allo stesso tempo tenero e disinvolto.

Da quando la donna è entrata nella casa è stata anche protagonista di alcuni pettegolezzi e critiche, come ognuno di loro nella casa. Tra le amicizie più profonde che ha avuto modo di stringere è stata enfatizzata molto quella con l’ex tronista di Uomini e Donne, Soleil Sorge. Dopo una fase iniziale di sintonia ed empatia, oggi pare che qualcosa sia venuto meno in quell’amicizia che prometteva davvero tanto per il futuro.

Manila Nazzaro perde due denti

L’inizio del declino dell’amicizia tra Manila e Soleil pare che sia avvenuto quando Delia Duran ha messo piede nella villa di Cinecittà. Tutti conosciamo chi sia Delia e la vicenda amorosa che lega lei con Soleil e Alex Belli. Se inizialmente la modella venezuelana aveva trovato un terreno arido per poter piantare i semi della sua amicizia, della sua volontà di voler stringere rapporti con qualcuno, poco dopo la stessa Manila ha avuto modo di affrontare diversi colloqui con la Duran, stabilendo alla fine una vera amicizia.

Il fatto ha non poco infastidito la Sorge, tanto da allontanarsi di molto dalla Nazzaro; per ora infatti le due si parlando poco. Per quanto riguarda invece il lato estetico, in queste 24 ore Manila sta richiedendo disperatamente l’intervento di un dentista, visto che ha perso letteralmente due denti. Durante l’ora di cena infatti la donna si alza improvvisamente da tavola, destando preoccupazione in tutti i commensali, affermando di aver perso un altro dente, oltre a quello già perso in precedenza.

A quel punto la regia richiama in confessionale la Nazzaro, che si precipita infastidita e innervosita per la scarsa responsività alla richiesta di un dentista, considerando che tra poche ore andrà in onda la solita diretta del venerdì.

Anche i fan della Nazzaro appaiono ampiamente preoccupati, tanto da scrivere su Twitter: “Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente. Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l’imbarazzo“. Cosa accadrà ora? Giungerà l’aiuto del medico a porre rimedio all’inestestismo della donna?