Al Grande Fratello Vip 6 di quest’anno continuano ad arrivare le sorprese. E una dietro l’altra. Tra le concorrenti ci sono Manila Nazzaro e Soleil Sorge, quest’ultima al centro di una vicenda di cronaca rosa che l’ha vista coinvolta con Alex Belli, vicenda che ha fatto perdere le staffe a Delia Duran. Tra la Nazaro e la Sorge all’inizio si era creato un bellissimo rapporto di amicizia, tanto che nessuno avrebbe previsto che, a causa di diverse incomprensioni, questo sarebbe praticamente naufragato in breve tempo.

I fan sono rimasti molto delusi da quanto accaduto tra le due, ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato. Infatti Manila ha deciso di trovare coraggio e chiedere scusa a Soleil. Tra le due c’è stata una lunga chiaccherata in cui hanno chiarito le rispettive posizioni. “Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te” – così ha cominciato il suo discorso Manila Nazzaro, con Soleil che era pronta ad ascoltarla.

L’abbraccio

La Nazaro si è detta quindi molto dispiaciuta per non esserle stata vicino quando ha visto Soleil che discuteva pesantemente con Alex Belli. “Io ammetto di aver messo delle barriere anche quando potevamo riavvicinarci. Tutto è nato perché quando è entrata Delia io sono crollata e tu invece di stare con me, la tua amica, sei corsa in suo aiuto facendole da mentor” – così le ha risposto Soleil.

Anche la Sorge cercava comunque un pò di comprensione, visto che alla Nazzaro ha lamentato il fatto nessuno dei coinquilini si è mai complimentato con lei quando ha fatto qualcosa di positivo. Manila le ha detto che non era proprio così, e le ha ricordato che lei nella Casa ha dato tantissime emozioni ai coinquilini.

Alla fine Soleil è scoppiata a piangere mentre parlava con Manila. Lei quindi l’ha stretta in un forte abbraccio. Con ciò quindi tra le due sembra finito il periodo di “guerra” ed entrambe sono pronte quindi a tornare le amiche di sempre. Il bellissimo gesto di Manila non è passato di certo inosservato ai fan.