"GF Vip", Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in lista per entrare nella casa

A settembre ripartirà la nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, la quinta per la precisione. Salvo imprevisti, vedremo i vip alle prese con le telecamere 24 su ore su 24, a partire da lunedì 14 settembre. Al timone è stato riconfermato per il secondo anno consecutivo Alfonso Signorini, affiancato ancora una volta da Pupo ma non da Wanda Nara. Difatti sembrerebbe che Antonella Elia abbia preso il posto della Nara, nelle vesti di opinionista.

Molte voci circolano in questi giorni, anche per quanto riguarda il cast vip che abiterà nella casa più spiata d’Italia. Se Patrizia De Blanck ha annunciato ufficialmente la sua presenza, svelando che Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento saranno sue coinquiline, Gabriel Garko ha smentito la sua partecipazione. Certe dovrebbero essere anche le presenze di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, Eva Grimaldi e Dayane Mello.

Tra conferme e smentite, in lista per partecipare alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, ci sono anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia e l’ex calciatore, reduci dall’esperienza a “Temptation Island”, sembrerebbe che siano pronti per rimettersi in gioco nuovamente in coppia. Nello specifico, Manila e Lorenzo gareggeranno come unico concorrente.

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale “Libero Quotidiano”, dove si legge: “Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso amati da tutti. E adesso per loro potrebbe arrivare il Grande Fratello Vip. La Rete li vorrebbe in quel reality. E sembra che la voce sia arrivata anche ad Alfonso Signorini. Manila, ha conquistato tutti a Temptation dimostrando il suo lato più bello. Ma anche Lorenzo Amoruso è stato promosso a pieni voti. Potrebbero gareggiare come un solo concorrente“.

Insomma, Manila e Lorenzo sono stati apprezzati da tutti a “Temptation Island”. Lei sincera e solare, lui il saggio del gruppo, a quanto pare hanno conquistato i vertici Mediaset. Per tale ragione, le porte del “Grande Fratello Vip” stanno per aprirsi per Lorenzo e Manila, pronti ad immergersi in questa nuova avventura come unico concorrente.