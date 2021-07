GF Vip, Manila Nazzaro e l’ex di Belen Rodriguez nuovi concorrenti

Siamo a fine luglio e il sole cocente e rovente porta tutti a destreggiarsi tra tintarella e giornate al mare. Nonostante ciò il lavoro non si ferma, nemmeno per coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo. E così si è già in fermento per preparare la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda a settembre. Alfonso Signorini e i suoi autori stanno tentando di mettere su un cast che sia capace di bissare il grande successo dello scorso anno.

La macchina è già in fermento e diversi nomi sono stati accostati alla versione vip del reality più longevo della televisione italiana. Signorini ha evitato apparizioni in tv, nell’ultimo periodo, spiegando che vuole dedicarsi anima e corpo alla composizione del cast della prossima edizione del GF Vip. Una scelta sensata, considerando che i nomi devono essere di quelli bollenti.

Alfonso non si lascia di certo intimidire dalle sfide e a quanto pare, avrebbe messo già gli occhi addosso a due papabili concorrenti. Si tratta di due personaggi molto particolari: l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Belen Rodriguez. A quanto pare entrambi avrebbero superato i provini e dunque la loro presenza viene data per certa.

“Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. Ha superato i provini!“, fa sapere il portale IGossip. Della presenza di Antinolfi invece è il magazine Oggi a parlarne.

Insomma, il cast della nuova edizione del GF Vip prende forma. Signorini si accerchierà di personaggi che possono dare linfa alla trasmissione e soprattutto che siano capaci di innescare quelle dinamiche di liti e discussioni, tanto care ai reality show. Dopo la scelta di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste, ora tocca alla Nazzaro e Antinolfi varcare la porta rossa come concorrenti.