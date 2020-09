GF Vip, Manila Nazzaro difende Antonella Elia: "Fa l’opinionista perché se lo merita"

Il prossimo 14 settembre, il portone della casa rossa più spiata d’Italia è pronto nuovamente ad aprirsi. Il Grande Fratello ritorna con la nuova edizione, dopo il grande successo, nonostante la situazione Covid-19 della precedente, con la conduzione di Alfonso Signorini. Una delle protagoniste della scorsa è stata Antonella Elia che ritorna in una veste completamente diversa, ovvero quella di opinionista.

Ormai manca davvero poco e, oltre ai protagonisti, ovvero gli inquilini della casa, anche gli opinionisti meritano una menzione speciale. Insieme a Pupo, in sostituzione di Wanda Nara che ormai è a Parigi, Alfonso Signorini e lo staff hanno pensato ad Antonella Elia, protagonista anche di Temptation Island insieme al fidanzato.

La decisione di Antonella Elia non è stata accolta benissimo da alcuni ex coinquilini, quali Antonio Zequila che ha lanciato alcune frecciatine in merito, Fabio Testi e anche dal marito di Fernanda Lessa. A spezzare una lancia in suo favore, ci ha pensato Manila Nazzaro, tornata alla ribalta per la sua partecipazione a Temptation Island e che ha avuto un buon rapporto con la Elia durante la sua permanenza nel reality dei sentimenti.

Intervistata dal settimanale “Nuovo Tv”, la Nazzaro ha detto le seguenti parole sul ruolo che andrà a ricoprire la Elia: “Giù le mani da Antonella Elia. Fa l’opinionista al Grande Fratello Vip perché se lo merita”. Secondo la Nazzaro, Antonella Elia è perfetta per questo ruolo in quanto sa punzecchiare ed è dotata di ironia, simpatia e anche malizia, che non può mancare.

Secondo Manila, si tratta di una promozione e di un salto di qualità per la Elia: da coinquilina a opinionista. Riguardo la storia della Elia con Pietro Delle Piane, non vuole dire nulla in merito, anche se Antonella vuole prendersi del tempo per valutare bene la situazione e la Nazzaro sembra appoggiare questa decisione.