GF Vip, Manila Nazzaro contro Soleil e Sophie: "Creano falsi litigi per avere visibilità"

Come riportato dal sito “Biccy“, durante una notte è arrivato un duro sfogo da parte di Manila Nazzaro, una delle concorrenti della sesta edizione del “GF Vip” condotto da Alfonso Signorini. A quanto pare l’ex Miss Italia sembra essersi definitivamente stufata dai comportamenti tenuti da Soleil Sorgè e Sophie Codegoni.

La gieffina pensa infatti che questi litigi sono nati al di fuori dagli studi di Cinecittà, o al massimo organizzati già all’interno della casa, con l’obbiettivo di far parlare di loro. Effettivamente non è un mistero che, nella maggior parte delle dirette, gli autori dedicano uno bello spezzone di puntata ai due ex volti di “Uomini e Donne”.

Lo sfogo di Manila Nazzaro contro Soleil e Sophie

“Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema” rivela Manila Nazzaro durante la notte secondo “Biccy” che poi aggiunge: “Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntate scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi”.

A quanto pare la Nazzaro sembra essersi offesa nell’orgoglio, dal momento che sottolinea di non vuole essere presa in giro dopo 23 anni di televisione: “Questi fanno le cose per visibilità. Magari facessero nuove litigate, è sempre la stessa cosa riciclata e fintissima. Ma qui di cosa stiamo parlando? Di teatri organizzati da altri e videomessaggi già pianificati? Potrei fingere anche io e litigare, ma non lo faccio, perché ho una carriera”. Rivela di volere mantenere una certa dignità per le persone che la seguono da casa, poiché sa benissimo cosa vogliono i suoi fan.

Successivamente Manila si confronta con Sophie Codegoni, invitandola ad allontanarsi da lei nel caso non stesse recitando un copione imparato a memoria insieme a Soleil e Gianmaria. Lo sfogo della Nazzaro viene condiviso da Jo Squillo, in cui afferma di essere una donna matura per lanciare bicchieri o litigare per il cibo e nella casa più spiata d’Italia vuole lasciare solamente dei messaggi di natura positiva.