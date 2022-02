GF Vip", Manila Nazzaro contro Nicola Pisu: "Per me può morire affogato"

Tra le prime storie d’amore nate all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, troviamo quella formata da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti, almeno inizialmente, si sono goduti il loro affiatamento, scambiandosi anche dei baci dinanzi alle telecamere.

Improvvisamente l’ex volto di “Non è la Rai” ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Nicola, rivelando di non volersi avvicinare troppo a un ragazzo più giovane di lei. Nel giro di poche settimane però Miriana si smentisce, poiché instaura una relazione con Biagio D’Anelli, tra gli ultimi entrati negli studi di Cinecittà.

La frase choc di Manila su Nicola

Come riportato dal sito “Blog Tivvù” nel pomeriggio di ieri Miriana Trevisan stava discutendo in giardino del suo rapporto con Nicola Pisu: “Sempre, sempre, anche allontanare con dolcezza. Anche non soddisfare me stessa, i miei desideri, indelicatezza… quando ho visto quelle cose strane… mamma”.

Manila Nazzaro, parlando di Nicola, si lascia andare a un clamoros scivolone non ignorato dai telespettatori: “Quella roba lì che ha fatto in confessionale, quella roba lì che ti ha detto in confessionale quando ti ha nominato. ‘Speriamo che trovi uomini che…’. Lì hai toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì metti proprio un muro. Una roba del genere proprio no, via, fine. Ti ha detto che ti meritavi un uomo che ti trattava male.Mamma mia, quello è stato proprio brutta una roba del genere”.

La risposta di Nicola Pisu, ove pubblica una foto di Manila ai tempi di “Miss Italia 1999” su Instagram, non si è fatta attendere: “Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato”.Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare”.