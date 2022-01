GF Vip, Manila, Katia e Soleil brutto gesto verso Manuel: perché il discorso di Signorini non è servito a nulla

La tanto famigerata diretta del 7 gennaio del “Grande Fratello Vip” è andata in onda. Tutti si aspettavano i fuochi d’artificio e invece i clamori degli ultimi giorni si sono risolti in una bolla di sapone. Andiamo con ordine. Gli scontri avvenuti in casa hanno fatto storcere il naso sia dentro che fuori le mura di Cinecittà. In particolar modo, frasi forti pronunciate da Katia Ricciarelli non sono per niente andate giù.

Tutti gridavano a gran voce e si aspettavano la squalifica della soprano, ma ciò non è avvenuto. Alfonso Signorini si è limitato a entrare nella casa, guardare i vipponi negli occhi e fare loro una ramanzina che in fondo non è servita a nulla. Subito dopo si è verificato un fatto che non è per niente sfuggito al pubblico. Archiviata la parentesi comportamenti scorretti, è stata la volta di Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore ha ricevuto una bella sorpresa, difatti ha potuto incontrare suo fratello minore, Kevin. Il momento è stato di quelli belli, emozionanti, puliti. Quando Manuel è rientrato in casa, tutti i suoi compagni sono corsi ad abbracciarlo, eccezion fatta per Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil, che non si sono mosse dal divano, intente ancora a ripercorrere le parole di Signorini.

Il loro comportamento non è andato giù a molti, seguito da altrettante parole che testimoniano come quanto detto dal conduttore non sia servito a nulla. Le tre donne, su Twitter, sono state definite da qualcuno “le tre comari” e, ancora una volta, inondate da critiche. Conversando per conto loro, si sono proclamate “sincere e educate“. Soleil ha inoltre detto alla sua compagna d’avventura Katia, che avrà detto al massimo “2 parole su 40 fuori posto“.

E pensare che le parole fuori posto sono state molte di più di quelle mostrate nelle clip. Non è finita qui. La Ricciarelli ha poi parlato alla Marini, invitandola a redarguire Giacomo Urtis. “Valeria. devi dire alla tua metà (Giacomo Urtis, ndr.) che deve imparare a stare zitto“, queste le parole di Katia. Cosa avrebbe detto Urtis di tanto grave? “Abbiamo sbagliato tutti, tutti maleducati, anche tu (Katia, ndr)”, per aver pronunciato queste parole, Giacomo, a detta della Ricciarelli, dovrebbe stare zitto. Ecco, si comprende ancor di più che il discorso di Alfonso non è valso a nulla.