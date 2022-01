GF Vip, Manila e Soleil, la fine di un’amicizia: "Mi sono rotta, sono piena di te"

Alla fine, come era lecito aspettarsi, è arrivato anche lo scontro finale tra le due ragazze del GF Vip; parliamo di Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Una vero peccato se si pensa che le due ragazze avevano così tanto legato durante tutto l’arco narrativo del reality raccontato finora, ma con l’arrivo di Delia qualcosa è cambiato.

Le prime fratture sono giunte quando la Duran è arrivata nella casa e allo stesso tempo la Nazzaro si è molto avvicinata alla modella, tanto da stringere alla fine un bel rapporto d’amicizia ed empatia. Feeling che ovviamente non è stato particolarmente gradito da Soleil, se pensiamo che la Duran è entrata in casa solo per affrontare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Soleil e Manila: lo scontro finale

Durante lo spot della puntata di ieri, le due donne hanno dato il via a uno scontro che ha compromesso definitivamente il rapporto tra loro. Insomma sembra che l’amicizia tra le due sia colata a picco dopo le parole dure lanciatesi vicendevolmente. Ecco infatti alcuni stralci della discussione di ieri, non andata in onda in quanto in quel preciso instante veniva trasmesso lo spot pubblicitario: “Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa“.

La Sorge continua il suo quasi monologo, aggiungendo che il modo con cui agisce Manila è solo ed unicamente di circostanza: “Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate“.

Ovviamente la Nazzaro non è stata soltanto ad ascoltare le accuse lanciate da Soleil, passando infatti al contrattacco: “Non è vero che agisco di circostanza, io mi schiero per le cose vere! Basta hai stancato. Io sbaglio eccome, ho sbagliato a valutare le persone… Ci sono rimasta male di alcune tue cose, stop. Sono rimasta ferita e lo dico“. Ferri corti dunque per le due ragazze; cosa accadrà ora? Ci saranno margini per una riappacificazione? Difficile a dirsi.