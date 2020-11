GF Vip, malore per Pierpaolo Pretelli: la reazione di Dayane Mello fa infuriare il web

Al “Grande Fratello Vip” ci sono stati momenti di tensione dopo che Pierpaolo Pretelli ha accusato un malore per un’intolleranza al limone, particolare che nella Casa è noto a tutti i concorrenti. Il ragazzo, infatti, subito dopo aver mangiato un pezzo di pollo ha iniziato a sentirsi poco bene e si è diretto immediatamente in confessionale per richiedere un antistaminico.

Petrelli ha rivelato di avere un’intolleranza al limone che, se trascurata, potrebbe causargli seri problemi di salute: “Lo sapevo che non lo dovevo mangiare. Se mi si gonfia è un ca**no, devo uscire“. Nel confessionale è stato messo in contatto con un medico che non ha perso tempo a prescrivere il medicinale al gieffino, mentre gli altri coinquilini in salotto stavano aspettando con apprensione che uscisse per avere notizie in merito.

GF Vip, la reazione di Dayane Mello al malore di Petrelli

Per fortuna, dopo aver assunto l’antistaminico, le condizione di Pierpaolo sono migliorate e si è subito si è cercato di capire cosa potesse essere successo. Elisabetta Gregoraci si è diretta da Dayane Mello che stava continuando a pranzare insieme ad altri concorrenti per chiederle se nel pollo servito a pranzo, avesse aggiunto proprio del limone oppure non avesse lavato bene la padella usata così da lasciare qualche traccia dell’agrume.

E’ stata proprio la reazione della Mello a infastidire il web. Infatti Dayane non si è minimamente scomposta, anzi è sembrata quasi infastidita da quelle domande e ha risposto con un secco: “È una cosa del suo cervello, perché non c’era limone nella sua carne”. Queste dichiarazioni non hanno convinto il web che, guardando la diretta giornaliera, hanno notato invece la Mello insaporire il pollo proprio con del limone.

Quello che non è piaciuto al pubblico è stata la mancanza di sensibilità di Dayane che, dopo aver risposto in maniera superficiale, ha continuato a pranzare in tutta tranquillità senza preoccuparsi minimamente delle condizioni di salute di Petrelli.