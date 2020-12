GF Vip, Malgioglio ricorda sua madre: "Da quando è morta non festeggio più il Natale"

Cristiano Malgioglio in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, ha deciso di aprirsi in maniera più approfondita. Il paroliere infatti sta iniziando a parlare anche della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti sulla madre e sul Natale.

Proprio in un’intervista prima di entrare negli studi di Cinecittà ha dichiarato di non amare le feste natalizie: “Non ho mai amato il Natale, non lo festeggio da 26 anni. Ogni anno a dicembre vado all’estero per un mese. L’ultimo dell’anno farò ballare tutti i concorrenti con un mio concerto”.

La verità dietro a questa scelta

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, andato in onda nella giornata dell’11 dicembre, Cristiano Malgioglio ritorna a commuoversi parlando della madre. In questa circostanza ammette di aver smesso di festeggiare durante le feste natalizie da 26 anni, ritenendo questa giornata come una delle più tristi della sua vita.

“Io non amo questa festa da quando è venuta a mancare mia madre”, dichiara Malgioglio, che poi aggiunge: “La cosa che mi dispiace è che devo dare un’immagine diversa. Io sono venuto qui per dare allegria, sono entrato così avevo voglia di parlare con i giovani. Da quando è morta mia madre ho sempre rifiutato il Natale. Da 26 anni non mangio una fetta di Panettone, per me è tutto così triste”.

Prima della sua scomparsa Cristiano Malgioglio rivela che il Natale è sempre stato un momento di gioia e allegria, ricorda di averlo festeggiato sempre in Sicilia con una grande tavolata insieme ai suoi parenti. Quest’anno però ha deciso di voler ricordare la madre, indossando un suo vestito nella giornata del 25 dicembre e cantando il brano “Feliz Navidad” di José Feliciano, cantante che lui stima molto.

Nelle battute finali, Cristiano Malgioglio riceve una sorpresa da Iva Zanicchi, che si trova in collegamento direttamente dal suo appartamento dopo aver sconfitto il Covid-19, in cui la cantante prova a fargli forza: “Amore siamo qui, più forti di prima. Ti voglio vedere allegro”.