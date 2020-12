GF Vip, Malgioglio parla di Jessica Alves, ex Ken umano

Una chiacchierata tra amici, quella tra Cristiano Malgioglio e altri concorrenti della casa più spiata d’Italia, ha fatto emergere le perplessità di Cristiano su Jessica Alves, già conosciuta come Rodrigo Alves, per le sue operazioni chirurgiche e e per le sue decisioni. Cristiano si dimostra subito molto perplesso sulle operazioni effettuate dalla donna, soprattutto per quanto riguarda le protesi ai glutei e la rimozione di due costole, che lui definisce eccessiva e pericolosa.

Tutti i partecipanti si trovano a condividere il suo pensiero esponendo l’idea dell’esagerazione e del possibile pentimento della donna per le operazioni esagerate e pericolose che l’hanno portata anche in alcuni casi a rischiare la propria vita, come alcune infezioni e complicanze post-operatorie che hanno reso difficile la vita di Jessica.

La donna, come dice Malgioglio, dichiara di sentirsi bene nel suo corpo e che vorrà continuare ad effettuare trasformazioni sul suo corpo senza alcun timore. Nell’altra stanza le donne del GF Vip, tra cui Selvaggia Roma e Adua del Vesco, parlano del corpo delle donne che cambia durante l’allattamento, durante la gravidanza e sulle loro scelte alimentari più o meno sane.

Una specie di contrasto tra i discorsi della stanza in cui è presente Malgioglio, che continua ad esprimere la sua preoccupazione ricordando che la Alves ha più volte ammesso di non voler essere d’esempio per nessuno, perchè si rende conto che la chirurgia plastica è poco sana, ma che è ciò che le permette di essere quello che sente dentro. In generale il rapporto tra il corpo e l’anima di Jessica è travagliato e la sua figura viene amata e molto spesso criticata.

Lei ha, però, ammesso di sentirsi nel suo corpo ideale e che il suo percorso di transizione è ancora lungo e travagliato, sorpattutto per quanto riguarda il capire e decidere che donna sia rispetto a quello che tutti dicono della sua apparenza. L’insicurezza è la conclusione di Malgioglio, che dimostra un certo tipo di compassione per la donna, non negativa, ma protettiva verso una persona che sente sempre su di sè critiche ancora piu aspre delle sue.