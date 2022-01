GF VIP, Lulù vs Katia Ricciarelli, la frattura definitiva: "Chi pensi di essere?"

Un’acredine che si è acuita nel tempo tra la lirica Katia Ricciarelli e Lucrezia Selassiè. Le due non hanno mai avuto un grande legame, il rapporto si limitava a una semplice convivenza forzata, quanto più distaccata possibile. Insomma non il migliore dei rapporti all’interno di una casa. Non si può di certo dire che la Ricciarelli sia un personaggio docile nel privato, ma c’è da dire che forse i temperamenti delle due donne non sono proprio ottimali per una convivenza pacifica.

Nella giornata di ieri le due hanno trovato terreno fertile per una nuova battaglia. Nonostante i commensali hanno tentato di mitigare la situazione che stava per degenerare, a poco sono valsi tali intenti. Dopo poco tempo infatti è iniziata la lite verbale tra Lulù, seduta all’estremità di del tavolo da cucina, e Katia, situata all’altra estremità.

Lulù vs Katia: “Ma chi ti credi di essere?”

I tanti fan del reality che hanno seguito la diretta, hanno persino avanzato gli estremi per una squalifica da parte della Ricciarelli, per aver adottato parole pesanti e razziste. Ecco alcune stralci della discussione tra le due, a iniziare proprio da Katia: “Smettila. Non hai interesse nel parlare con me? Allora vai a mangiare fuori, fila! Parla bene, str**za“.

A quel punto Lulù non ha trattenuto la lingua, rispondendo a tono la lirica: “Io mangio dove ca**o mi pare. Ma chi sei, la padrona di casa? Chi pensi di essere? Nessuno è il padrone, siamo tutti uguali qua. Str**za sarai tu, ma che vuoi? Tu attacchi la gente, insulti e aggredisci le persone credendo di passarla liscia“.

Possibile in futuro una riappacificazione? Visti i presupposti sembra davvero difficile a dirsi; con ogni probabilità, la situazione potrà calmarsi solo quando una delle due verrà eliminata dal gioco. Fino a quel momento tra Lulù e Katia ci sarà sempre un dente avvelenato.