GF Vip, Lulù trova Jessica e Barù nel suo letto ed inizia una lite furibonda

E dire che di solito sono in pochi quelli che alle quattro del mattino hanno la forza di parlare o alzarsi, figuriamoci litigare. A quanto pare questo non vale per Lulù Selassié. La ragazza infatti non solo ha trovato la forza di arrabbiarsi, ma persino di litigare con sua sorella, ma andiamo con ordine.

Tutto è iniziato quando Barù e Jessica si erano momentaneamente poggiati sul letto di Lulù; il tempo è passato in fretta e i due si sono appisolati, involontariamente. Alle quattro del mattino Lulù, intenta a raggiungere il suo letto, vede Barù avvinghiato a sua sorella; da qui in avanti parte il litigio tra le sorelle Selassié.

Lulù sveglia i due ragazzi, esordendo: “Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza, dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui“. Ancora frastornati dal sonno, Barù e Jessica si svegliano e tentano di capire cosa stia succedendo. Una volta fatta mente locale, Jessica inizia a dire la sua alla sorella.

La lite tra Jessica e Lulù: la reazione di Barù

Intanto Barù, ancora assonnato e di certo senza alcuna voglia di intromettersi nelle diatribe familiari, si alza dal letto e si allontana dall’epicentro del trambusto, alla ricerca di una sistemazione senza dubbio più tranquilla, lasciando che le due sorelle consumino in tutta la calma la lite messa in atto.

A quel punto Lulù si accorge che Barù si era allontanato dal trambusto e tenta di raggiungerlo. Lucrezia infatti sembra di aver capito l’errore commesso con il suo comportamento fumantino, e cerca di chiedere scusa al nipote di Costantino Della Gherardesca, invitandolo a raggiungere sua sorella in camera. Barù però in tutto questo vorrebbe solo una cosa, dormire; infatti cerca di licenziare, in modo educato e pacato, la sorella di Jessica, facendole capire che non ha alcun interesse a intromettersi in questi litigi. Poco dopo la situazione si calma nella casa, consentendo quindi a tutti di dormire in santa pace. Intanto la regia decide di chiamare Lulù in confessionale, ai fini di chiarire cosa sia successo in casa.