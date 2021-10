GF Vip, Lulù Selassié lascia tutti sconvolti: "Nei momenti di intimità faccio foto e le mostro a mia madre"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” tutti ormai abbiamo imparato a conoscere le principesse Selassié. Ognuna ha un carattere diverso. Sicuramente colei che più delle altre si è messa in gioco, è stata Lulù. Prima il flirt con Manuel Bortuzzo, poi il racconto doloroso sul suo passato e adesso, una confessione che ha lasciato i suoi compagni d’avventura, decisamente senza parole.

Archiviata la frequentazione con Manuel, anche se Lulù continua a cercarlo, la stessa gieffina si è lasciata andare a racconti hot legati ai suoi ex fidanzati. A introdurre l’argomento è stata sua sorella Clarissa. La principessa Etiope, mentre era in veranda con Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi ha ammesso che sua sorella avrebbe una cartella particolare e riservata sul suo iPhone.

Clarissa ha poi aggiunto: “Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona“. I ragazzi inizialmente credevano si trattasse di uno scherzo e così la Selassié, ha deciso di coinvolgere la diretta interessata per far capire a Nicola e Gianmaria che ciò che ha raccontato loro è la pura verità. Senza mezzi termini, Lulù ha confermato tutto.

“Ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘Aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘Va bene, falla pure amore’. Non si vergognano mi dicevano quasi subito di sì“, queste le parole della gieffina.

Lucrezia ha poi ammesso che mostrerebbe gli scatti in questione alla madre e alle sorelle. Un racconto decisamente piccante quello della Selassié, la quale dentro la casa non si è mai risparmiata nel farsi conoscere. Questa volta ha aggiunto un dettaglio hot riguardo la sua sfera intima e privata. I ragazzi non le hanno creduto inizialmente, salvo poi cambiare idea.