GF Vip, Lulù Selassié insiste con Manuel Bortuzzo: "Voglio che tutto si migliori fra me e te"

Nel pomeriggio di ieri Manuel Bortuzzo, mantenendo fede alla chiacchierata con Aldo Montano, ha deciso definitivamente di scaricare Lulù Selassié. Il ragazzo negli ultimi giorni ha mostrato sempre più distaccamento nei suoi confronti, ritenendo quindi che la cosa più giusta da fare e chiudere ogni tipo di rapporto senza illudere nessuno.

Oltre alle differenze carattieriali, il nuotatore non ha mai apprezzato l’eccessiva gelosia mostrata dalla principessa etiope. Secondo molti la scintilla che avrebbe fatto traboccare il vaso è stato quando, durante una festa in casa, Lulù si è mostrato estremamente gelosa di Sophie per un gesto totalmente innocente fatto dall’ex volto di “Uomini e Donne”.

Lulù prova ad avvicinarsi a Manuel

Come riportato dal sito “Biccy” Lulù non ci sta e sta riprovandoa portare questa conoscenza sui binari giusti. Manuel però continua per la sua strada, puntualizzando di non provare nulla oltre alla semplice amicizia e di essere felice se la Selassié iniziasse ad avvicinarsi agli altri ragazzi.

“Ma possiamo provare a cercare di andare avanti? A me questa cosa rende molto triste, io voglio che tutto si migliori fra me e te“ rivela Lulù che poi aggiunge di volere una seconda chance: “Possiamo almeno provare? Non voglio che tu sia falso, ovviamente, sarei pazza lo volessi. Proviamoci da domani mattina? Valutiamo da domani mattina. Se dentro di me ho voglia di darti un bacio, posso avere la possibilità di dartelo? Io voglio farti vedere la persona che sono fuori, qua per me è molto stressante”.

Va detto però che Manuel non si è per nulla intenerito dinanzi a queste dichiarazioni, sottolineando per l’ennesima volta di essere poco interessato a ricevere i suoi baci. Riferendosi alla notte di tenerezze sotto alle coperte, Bortuzzo ammette che insieme si sono lasciati andare un po’ troppo, ed a oggi afferma di essersi pentito di alcune scelte.