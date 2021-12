Le sorelle Selassiè sono ormai al centro di un vortice di attacchi per i loro comportamenti. La ragazze ormai da mesi, concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’ inizialmente sono state ben volute da tutti, infatti Lulù ha avuto una sintonia con Manuel Bortuzzo, poi sfumata per la troppa pressione di lei.

Nell’ultima puntata le ragazze sono state duramente attaccate, sia da alcuni compagni di viaggio, sia da Alfonso Signorini per dei comportamenti poco correnti. Lulù, nello specifico, nell’ultima diretta avrebbe avuto un attacco di panico e chiusa nel bagno della casa ha rivolto parole poco carine a tutti.

Dopo questa scena Signorini l’ha ripresa dandole della maleducata ed è scattata per lei una sanzione, la nomination diretta. Con alcuni coinquilini invece si raffreddati i rapporti, come con Katia e Manila perchè le ragazze avrebbero affermato che loro, essendo giovani e prive di carriera avevano più diritto di rimanere in casa. Lo stesso Manuel dopo tutto questo ha palesato il suo rammarico per i comportamenti, dell’ormai ex Lulù. Gli scontri però non sono terminati.

Maria Monsè, entrata da poco in gioco, è stata chiamata in confessionale ed ha parlato malissimo delle sorelle etiopi. Lulù però ha origliato tutto, è andata dalla sorella Jessica ed ha detto: “Quella è un’idiota, sono libera di dire quello che penso. Mi sono già rotta il c*zzo di lei. Fuori dal confessionale si sente quando uno parla, ma tu cosa ca**o ne sai della mia vita e di quello che abbiamo fatto io e le mie sorelle prima del GF?”.

La sorella Jessica ha suggerito a Lulù di ignorare la questione ma Maria ha scoperto quanto era accaduto. La Monsè spiega le sue ragioni, alleandosi con le idee di Katia e Manila. Lulù è furiosa e continua ad invenire, anche la sorella Jessica la difende. Maria dice: “Cosa significa idiota? Hai ancora un attacco di panico che stai dicendo questa parola? Hai un altro attacco di panico? Lei mi è corsa dietro perché ha la pretesa che io non possa esprimere un parere nel confessionale”.

La Monsè non tollera il fatto che non possa dire liberamente il suo parere in confessionale senza essere ascoltata. Sicuramente gli scontri con le sorelle Selassiè non sono terminati ma vedremo se il pubblico è dalla loro parte.