GF Vip, Lulù Selassié contro sua sorella Jessica: "Io mi vergogno, sembri una s****ta"

Aria di tempesta in casa Selassié; le due sorelle protagonista del Grande Fratello Vip, Lulù e Jessica, si sono ritrovato a quattr’occhi per discutere di alcuni comportamenti criptici, per non dire strani, assunti da Jessica nei confronti degli uomini. Si fa riferimento ai gesti e alle frecciatine che, in maniera quasi continuativa, Jessica manda nei confronti di Alessandro Basciano, tanto da indispettire persino Sophie Codegoni.

Atteggiamenti che sono stati notati anche nel pubblico durante le dirette e, a quanto pare, sono stati intercettati persino dai personaggi nella casa, in particolar modo da Lulù. Ovviamente si tratta della sorella di Jessica, quindi non può esimersi dal chiarirsi con la sorella, avvertendola di cambiare registro d’approccio con gli uomini, perché così, secondo Lulù, si mette solo in ridicolo.

Lulù contro Jessica: “Mi vergono di te”

Ecco infatti cosa come ha esordito Lulù nei confronti di Jessica: “Per come ti comporti passi da sfigata. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di me**a […] Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo. Io mi vergogno, nostra madre sarà incazzata nera. Dirà ‘ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di me**a’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo“.

Lulù insiste sull’argomento affermando che sua sorella non conosce per nulla il modo di approcciarsi a un uomo, senza perdere il senno o il rigore allo stesso tempo. Per fortuna che Jessica non è esplosa ascoltando le dure parole di sua sorella; infatti ha saputo ben mantenere la calma, rispondendole con un tono molto pacato.

Ecco cosa ha dichiarato Jessica in merito alle accuse di Lulù: “Ascolta non è come stai dicendo tu. Uno non può essere amico? Io non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute. Questa è la tua opinione, ma anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa ti frega a te? Voglio sbagliare nella vita per capire meglio le cose“. In ultimo Jessica conclude che questo modo di attaccarsi tra sorelle di certo non fa di certo bene agli indici di gradimento del pubblico, tanto da aggiungere: “Aggredendomi in questa maniera passi subito dalla parte del torto“.