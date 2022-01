GF Vip, Lulù Selassié contro Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè: "Roba inventata, si sono messi d’accordo prima"

Il triangolo amoroso composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè ha appassionato milioni di telespettatori da casa, ma non tutti sembrano essere felici delle solite dinamiche. Una delle persone stufe da questa vicenda è Lulù Selassiè, con la gieffina che durante uno sfogo nella Casa non si risparmia con le critiche.

Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000” la principessa, oltre ad attaccare i tre protagonisti della concitata storia d’amore, sembra lanciare una frecciatina nei confronti degli autori, accusandoli di aggrapparsi alla solita vicenda da ormai mesi.

Lo sfogo di Lulù Selassié

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi si inizierà con la solita cosa“ lo sfogo di Lulù con Sophie Codegoni e Federica Calemme inizia parlando proprio delle possibili dinamiche future del reality show per poi toccare il delicato argomento di Alex, Soleil e Delia: “Quando parlano di loro tre vorrei sbattermi qualcosa in testa. Alex con i suoi tweet del ca**o… ragazze io non ce la faccio più”.

A causa della solita vicenda, Lulù non nasconde che boicotterebbe volentieri il momento in cui si parla dei tre: “Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento. All’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio. Secondo me tutti e tre si sono messi d’accordo prima“.

Si tratta di un duro attacco di Lulù, che già in passato senza paura ha attaccato gli autori per alcune cose non molte apprezzate da parte sua. Quindi molto probabilmente durante la prossima puntata di venerdì, oltre a discutere nuovamente del triangolo amoroso, SIgnorini menzionerà, o magari farà vedere con una clip, lo sfogo fatto dalla Selassié in merito.