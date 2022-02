GF Vip, Lulù Selassié conquista la finale e scavalca Soleil Sorgè

La puntata del 17 febbraio del “Grande Fratello Vip” ha decretato il secondo finalista del reality show dopo quella di Delia Duran. I tre concorrenti che in questa diretta si sono contesi l’ambito traguardo sono Soleil Sorgè, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié.

Signorini accoglie inizialmente le tre concorrenti in studio e chiude ufficialmente il televoto. La più stupita, come riportato testualmente dal sito “Il Sussidiario”, da questa possibile finale è Soleil Sorgè: “Credevo di uscire dopo poche settimane per via del mio carattere. Avevo un’immagine da stro**a e spesso vengo giudicata frettolosamente. Per meritocrazia mi auguro di essere la seconda finalista”.

Katia Ricciarelli invece si comporta in maniera molto più diplomatica rivelando che, nonostante si sia divertita molto durante la sua lunga avventura vissuta negli studi di Cinecittà, sia giusto che vadano avanti i vipponi più giovani di lei.

Lulù Selassié è la seconda finalista del “GF Vip”

Nonostante il forte desiderio di Soleil nell’arrivare in netto anticipo alla puntata finale, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” deve registrare la sua seconda sconfitta consecutiva al televoto, dopo quella avvenuta in seguito alla vittoria, un po’ a sorpresa, ottenuta da Delia Duran.

Infatti al televoto viene preferita Lulù Selassié con il 57% delle preferenze, a seguire alle sue spalle troviamo Soleil con il 40% di preferenze. Katia Ricciarelli invece registra un altro flop e, dopo il 4% della scorsa nomination, in questa diretta riesce a fare addirittura peggio scendendo solamente a un basso 3%.

La principessa etiope non riesce a trattenere la sua commozione e ringrazia immediatamente il pubblico da casa per tutto l’affetto e il sostegno che le hanno dato in questi duri mesi vissuti nella casa. Il conduttore però prova a rincuorare le due sconfitte al televoto ove ci tiene a ricordare: “Ci sono ancora tre posti perché andrete in cinque in finale“.