GF Vip, Lulù Selassié attacca la sorella Jessica: "Tu non sei normale"

Nella mattinata del 14 marzo, come riportato testualmente dal sito “361 Magazine”, le sorelle Selassié hanno litigato nuovamente all’interno della casa. Il loro rapporto nelle ultime settimane è stato già messo alla prova nei giorni scorsi a causa delle tensioni nate negli studi di Cinecittà, ma alla fine hanno trovato sempre un punto per andare avanti.

In particolar sembra essere Lulù ad avere il dente avvelenato nei confronti di Jessica, ove quest’ultima offesa dalle sue affermazioni in una delle scorse dirette ha dichiarato: “Quando ho cominciato a credere che anche io potevo arrivare in finale, ho visto che lei è cambiata nei miei confronti. Se dovessi vincere sono convinto che lei ci rimarrebbe male”.

L’ultimo litigio tra Lulù e Jessica

Ieri gli inquilini, anche per festeggiare l’ultima notte all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, siccome stasera va in onda la finalissima ove è stata attualmente conquistata da Delia Duran, Lulù Selassié, Barù e Davide Silvestri, hanno preparato un piccolo dolce.

Jessica, durante la preparazione, accusa Lulù di aver sporcato la cucina durante la preparazione e Lulù, delusa dalle sue parole, inizia ad alzare la voce contro sua sorella: “Si può pulire, oddio smettila! Puliamo alla fine e basta! Continui a discutere e sembriamo delle matte. O mio Dio ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena. Ridicola ed è anche una scena ridicola“.

Le offese continuano a essere pesanti con il passare dei minuti, e tra l’altro Lulù non si risparmia neanche sul lato personale di Jessica: “Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia. Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola. Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro”.

Jessica però questa volta risponde per le rime a Lulù, affermando di non vedere l’ora di ritornare a casa così può stare lontano da lei senza avere l’obbligo di vivere sotto lo stesso tetto 24 ore su 24.