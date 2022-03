GF Vip, Lulù Selassié attacca Barù: "Mi fa schifo ed è falso"

I dubbi su Barù sono condivisi anche da Lulù Selassié. Tanti spettattori stanno iniziando a credere che il nipote di Costantino della Gherardesca si sia avvicinato a Jessica solamente per farsi notare dal pubblico da casa e magari la finale, riuscendoci durante la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip“.

Proprio durante la messa in onda della semifinale Barù ha ricevuto un duro attacco da parte di Alex Belli, ove viene accusato dall’attore di essere un sudicione maremmano e di aver solamente giocato con i sentimenti di Jessica Selassié per tutto questo tempo.

L’attacco di Lulù nei confronti di Barù

Se Jessica sembra che si stia arrendendo nei confronti di Barù, la sorella ha iniziato a metterlo sottocchio con delle accuse molto pesanti. Come riportato testualmente dal sito “361Magazine” la principessa, durante una chiacchierata con Delia Duran e la sorella, inizia ad avere dei dubbi su come sia andato in finale, ammettendo che avrebbe ricevuto quegli aerei e degli striscioni dai fan solamente grazie a Jessica.

“Ha vinto due televoti contro due che stavano qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto ambigua. Queste sono le cose che devo dirti, mi spiace ma voglio svegliarti” i dubbi sul televoto quindi da parte di Lulù non si fermano, ma successivamente passe alle accuse sul personale: “Quando usciamo ti veniamo a trovare a Milano così Jessica conosce il tuo amico bello. Tanto non avrà più in mente Barù una volta per tutte. Poi sarà un gentleman, non come questo qui”.

Lulù quindi vorrebbe provare a far dimenticare Barù a Jessica facendole conoscere altri uomini: “Bisogna presentarle tanti amici bellocci. Questo si è fatto il GF grazie a lei. Ma ti rendi conto di quello che ha detto su di noi? Hai sentito le sue parole? Dice che sei sporca tu? Non si è visto che piedi sporchi che ha? Ma non si vergogna lui? Schifo, non permetto queste cose, è una persona falsa, furba, mi fa schifo“.