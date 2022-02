GF Vip, Lulù Selassié attacca Alex Belli e gli autori: "Tratta male le donne ma lo mettono in prima fila, è vergognoso"

Lulù Selassiè, una delle concorrenti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, non si è mai tirata indietro nel lanciare alcune frecciatine nei confronti di alcuni vipponi. In particolar modo, e specialmente nell’ultimo periodo, sta iniziando a dubitare del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran.

Per la principessa infatti, come detto senza peli sulla lingua nelle scorse settimane durante uno sfogo, ha manifestato i suoi dubbi dietro la veridicità delle loro azioni. Per di più ha lanciato un duro attacco nei confronti degli autori del “GF Vip”, accusandoli di mandare avanti le stesse dinamiche da ormai troppi mesi.

Il nuovo attacco di Lulù Selassié

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” Lulù, una volta finita la diretta, si è lasciata andare in un duro sfogo nei confronti dell’ex protagonista di “CentoVetrine”: “Alex è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene. E poi Alex, già che lo mettono in prima fila è ridicolo. Passa un messaggio orribile di trattare le donne così, come ha trattato la moglie. Lo mettono pure in prima fila? Io non l’avrei nemmeno fatto andare in studio. Tra l’altro è pure andato via dalla casa e questo è contro le regole”.

Gli attacchi di Lulù nei confronti di Alex Belli, ma anche sugli autori del “GF Vip”, non terminano qui. Infatti, dopo che Alfonso Signorini ha letto il provvedimento disciplinare in cui viene annunciata la decurtazione di metà del budget accusando i vipponi di aver infranto alcune regole. In questa circostanza Lulù non si trattiene e lancia un ulteriore attacco: “Alex è uscito infrangendo le regole però a lui tutto è concesso“.

Va comunque sottolineato che l’astio di Lulù sembra essere più riferito nei confronti di Alex che di Soleil. A dimostrarlo è l’ultima chiacchierata fatta dalla Selassié con l’ex protagonista di “Uomini e Donne” ove sottolinea che entrambe meriterebbero di andare in finale per il percorso compiuto negli studi di Cinecittà.