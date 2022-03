GF Vip, Lulù Selassié accusa la sorella Jessica di voler vincere il reality: "Mi sono stufata di questa persona"

Sono nati dei primi screzi tra le due sorelle Selassié, che fino a oggi sembravano essere in piena sintonia. A scaturire queste incomprensioni a distanza è la linea della vita tracciata da Jessica, in cui ha affermato che da piccola spesso si è sentita spesso giudicata nella maniera sbagliata da Lulù e Clarissa.

Come riportato dal sito di “Novella 2000” però le affermazioni di Jessica non vengono apprezzate da Lulù. Infatti, durante uno sfogo con Miriana Trevisan, la principessa etiope afferma che la sorella avrebbe fatto queste dichiarazioni con il solo scopo di poter vincere la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Le accuse di Lulù alla sorella Jessica

“Perché non dice che è colpa sua? Pensa, io perfino quando mi è successa quella cosa a 15 anni, con quel pazzo che mi ha ricattato, per tanto tempo ho pensato che fosse colpa mia” afferma con un pizzico di amarezza Lulù: “Siamo sempre state accanto a lei, abbiamo sempre dato i consigli. Io conoscendola so il mondo in cui si esprime e ho capito benissimo quello che lei voleva intendere. E lo fa per un motivo, non è stupida. Vuole arrivare in un punto, mica è scema”.

Una volta ascoltato il duro intervento di Lulù, la Trevisan prova a spezzare una lancia a favore di Jessica, sottolineando che si è avvertito una ragazza che vedeva le sorelle migliori: “In dei momenti può succedere. Chiunque arriva tra voi due siete sempre sorelle“.

Terminata la conversazione con Miriana, Lulù si lascia andare a un lungo sfogo anche con Manila Nazzaro. Oltre a ribadire gli stessi concetti, la principessa rivela che Jessica non è mai stata giudicata nè da lei nè da Clarissa concludendo con un ultimo ma duro attacco: “Mi sono stufata di questa persona“.

Jessica viene poi a conoscenza dello sfogo di Lulù e, commentandolo insieme a Miriana, rivela con un pizzico d’amarezza di non essere mai apprezzata dalla sorella. Invece lei, sia nel bene che nel male, riesce sempre a capirla e metterci una pezza sulla maggior parte delle vicissitudini.