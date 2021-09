GF Vip, Lulù gelosa di Manuel Bortuzzo a causa di Sophie Codegoni

La prima storia d’amore nata nella casa del “Grande Fratello Vip” sembra riguardare Lucrezia “Lulù” Selassie e Manuel Bortuzzo. Per il momento i due non hanno ancora accennato nulla di questo tipo, ma la loro conoscenza sta iniziando a far appassionare i telespettatori.

Durante la scorsa notte poi Lucrezia e Manuel si sono scambiati dei baci sotto le lenzuola, scena che non è sfuggita ai telespettatori e neanche ad Alfonso Signorini. Infatti, durante l’ultima diretta del “GF Vip”, si parla di questa vicenda e la principessa etiope afferma: “Con lui sto bene. Appena mi sveglio non vedo l’ora di vederlo”.

La scenata di gelosia di Lulù nei confronti di Manuel

Durante la giornata del 25 settembre i telespettatori hanno notato la prima scenata di gelosia da parte della ragazza nei confronti del nuotatore per “colpa” di Sophie Codegoni. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona, come riportato dal sito “Blog Tivvù“, avrebbe iniziato ad avvicinarsi a Manuel facendogli un massaggio al collo.

Pochi minuti dopo la regia hanno inquadrato Manuel Bortuzzo insieme alla principessa in bagno nel bel mezzo di una scenata di gelosia da parte della ragazza. Manuel ha cercato di rassicurarla in ogni modo facendo capire che in quel massaggio non ci sarebbe stato nulla di strano, ma Lulù non ha voluto sentire ragioni e da questo confronto non è uscita molto felice.

Leggendo i commenti su Twitter non tutti sono convinti della scenata di gelosia da parte di Lulù: per molti infatti il suo sfogo sarebbe fin troppo esagerato, dal momento che si conoscono solamente da poche settimane e non hanno mai menzionato di una possibile relazione insieme. I più “romantici” invece sperano che Lulù si stia comportando nella maniera più sincera possibile con Manuel, poiché il ragazzo non si meriterebbe un’altra delusione dopo le problematiche vissute negli ultimi anni.