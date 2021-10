GF Vip, l’ultimatum di Soleil Sorgè: "O vado via io o va via Gianmaria"

Il rapporto tra Soleil Sorgè e Gianmaria Antinolfi, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, è ai minimi storici. I due, entrati nella casa come rivali per aver rotto la loro relazione durata per tutta l’estate, si sono scontrati più di una volta sia durante la settimana che nella diretta del “GF Vip”.

Nelle ultime ore, come mostrato da un video pubblicato dal sito del “Grande Fratello”, Soleil ha sbottato definitivamente nei confornti di Gianmaria. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” accusa il ragazzo di avere dei comportamenti molto scorretti negli studi di Cinecittà, per questo motivo non vuole più vivere la sua avventura insieme a lui.

Il duro sfogo di Soleil Sorgè

Durante una chiacchierata con Alex Belli, l’italoamericana ammette di non riuscire più a sopportare questo clima di tensione: “Si è girato e mi ha detto: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un ca**o. Ma stai bene? Perché sei così? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Perché non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta soltanto sporcando, continua a rompermi i co**ioni, io sono gentile e lui continua a rompermi le pal**e da stamattina”.

Gli atteggiamenti di Gianmaria stanno portando all’esasperazione Soleil, che non esclude clamorosi scenari per il futuro: “O va via lui o me ne vado io da qua. Io non sto qui a farmi trattare in questo modo”. Belli afferma di averci voluto parlare in questi giorni, ma ha trovato delle difficoltà e addirittura non è mai riuscito a salutarlo di prima mattina.

La situazione quindi è molto delicata, ma sicuramente nella puntata di domani Alfonso Signorini dedicherà un bel segmento alla questione legata a Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgè. E staremo a vedere, anche se sembra alquanto improbabile, se uno dei due deciderà di abbandonare la casa.