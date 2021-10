GF Vip, Luigi Mastroianni si autoinvita: "Vorrei mettermi in gioco"

Nel corso degli anni numerosi tronisti si sono cimentati per una avventura al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che riesce comunque a dare una buona visibilità ai ragazzi che vogliono cercare in ogni modo di guadagnarsi un posto nel piccolo schermo.

Includendo sia i tronisti che i corteggiatori di “U&D“, nelle scorse edizioni hanno fatto parte Andrea Damante, Ivan Gonzalez, Giulia De Lellis, Francesco Monte, Luca Onestini e quest’anno ritroviamo Soleil Sorgè e Sophie Codegoni. Questa lista però potrebbe allungarsi, dal momento che un altro volto del programma condotto da Maria De Filippi si è proposto per prendere parte del “GF Vip”.

Luigi Mastroianni si autoinvita al “GF Vip”

Intervistato da “Trends & Celebrities” condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri su RTL 102.5 News, Luigi Mastroianni, ex volto di “Uomini e Donne”, manifesta tutto il suo desiderio di prendere parte al reality. Afferma di avere avuto già una possibilità durante la sesta edizione, ma per cause non del tutto dichiarate rivela che alla fine ha dovuto fare un passo indietro.

“Fino a quest’anno non mi sono mai proposto per nessun reality per scelta personale” afferma Luigi Mastroianni che poi aggiunge: “Quest’anno c’era la possibilità… poi per vari motivi mi sono tirato indietro […] Vorrei più che altro mettermi in gioco. Il pubblico mi conosce poco, sono tanto altro. Mi piacerebbe far capire che c’è altro in me. Io il provino l’anno scorso non l’ho mai fatto ma ripeto che vorrei tanto entrare”.

Al momento sembra difficile vederlo come concorrente in corso durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, siccome nel programma ci sono ancora numerosi concorrenti. Il prolungamento ai famosi nove mesi non è così scontato, siccome la sesta edizione non sta ottenendo il successo sperato perdendo praticamente sempre contro la Rai e Nove con Maurizio Crozza.