GF Vip: Lucrezia Selassiè rimproverata dalla regia

Non ha mai convinto, fin dal primo momento del suo ingresso in casa. Parliamo di una delle sorelle Selassiè, in particolar modo di Lulù. Un atteggiamento quello di Lucrezia che ha non poco indispettito il pubblico da casa, reputandola una ragazza molto particolare, sotto certi aspetti anche falsa.

Il rapporto con il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo ha destato non poche critiche, non per il suo avvicinamento al ragazzo, ma per il suo modo di approcciarsi a lui, le scenate di gelosia del tutto ingiustificato. Di recente gli utenti non hanno potuto non sottolineare la reazione di gelosia a seguito della lettera scritta dall’ex fidanzata di Manuel.

Lulù rimproverata dalla regia: il motivo

Un comportamento che è stato in effetti riscontrato strano e fuori dal comune persino dalle stesse sorelle, affermando che di solito, o quanto meno prima di entrare in casa, Lulù non è affatto così. Ecco infatti cosa hanno affermato le sorelle di Lulù in merito: “Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale[…] Allora dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta. Troveremo un modo per trovare una soluzione pacifica. Tu infatti balla con me, non ballare con Lulù. Sì, sì, non ballare con Lulù. Balla con me e Lulù lasciamo che balli con Manuel. Andiamo fuori io e te, ci parliamo dopo con nostra sorella“.

Di recente la ragazza si è ritrovata protagonista di una nuova vicenda. La Selassiè si trovava infatti nel patio, insieme a Manuel, Nicola e Davide. Lei era intenta a fumare quando una voce dalla regia ha invitato Lulù a fumare fuori. La Selassiè ha aggiunto che fuori faceva freddo, ma la voce della regia, impassibile alla giustificazione della donna, ha rinnovato l’invito di uscire.

A quel punto è scattata la risposta a tono di Lulù che non è stata per niente gradita dal pubblico da casa: “Dammi il tempo di alzarmi, oh. Ho il teletrasporto? Sono Speedy Gonzales?“. Ecco infatti come hanno commentato gli utenti, dopo l’affermazione di Lulù: “Educata come sempre“. La ragazza dunque sembra che stiano riscontrando un basso indice di gradimento e questo potrebbe costarle caro.