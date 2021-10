GF Vip, Lucrezia Selassié furiosa a causa di un abito: "Questa roba qui fa vomitare. cambiate mestiere"

Senza dubbio la più esuberante delle sorelle, forse sotto certi aspetti si può dire che Lucrezia Selassié sia la più istintiva, la meno riflessiva, la sorella che si lascia trasportare dal suo istinto dalle emozioni. Non sono infatti rari i comportamenti di cuore da parte di Lucrezia, sia in amore, come con Manuel Bortuzzo, ma anche in tanti altri ambiti.

Di recente infatti, proprio prima dell’inizio della consueta puntata del venerdì sera, Lucrezia ha espresso il suo risentimento nei confronti degli stilisti dello show. Pare che infatti la ragazza abbia davvero poco gradito il vestito che le era stato proposto, per indossarlo durante la serata. Un vestito, a detta di Lucrezia: “fa vomitare”, incitando persino lo stilista a cambiare lavoro.

Lucrezia Selassié: “Dovete cambiare mestiere”

Le sorella hanno tentato di calmare la ragazza, ma in quel momento Lucrezia sembrava davvero una furia, sparando a zero sugli stilisti: “Questa roba qui fa vomitare. Dovete cambiare mestiere, mi fa schifo davvero“. Alla fine è sembrata convinta delle sue affermazioni, continuando a spiegare anche il motivo del sua risentimento nei confronti del vestito proposto.

Ecco infatti cosa ha dichiarato la Selassié in merito: “No che non me lo metto, ma ci rendiamo conto? Se non mi ci sento è giusto che mi lamenti […] A me non piace per nulla questa roba, ma non scherziamo. Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace a me, fa schifo, fa schifo. Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa cag**e. Fa schifo, fa vomitare questo abito. Cambiate mestiere. I don’t care, che me ne frega a me di ‘sti sfi**ti?“.

Un po’ di nervosismo dunque per Lulù che, col tempo, si è poi mitigato. Una semplice sfuriata dettata forse anche dallo stress accumulato nella casa.