GF Vip, Luciano Punzo avverte Oriana Marzoli: "Antonino Spinalbese ti usa come un giocattolo"

L’ingresso di Oriana Marzoli nella Casa del “Grande Fratello Vip” ha immediatamente attivato Antonino Spinalbese che, sin da subito, ha tentato un approccio nei confronti della showgirl sudamericana. Proprio nei giorni scorsi l’ex compagno di Belén Rodríguez confessa di essere molto attratto nei confronti della neoentrata.

“Mi ha già convinto lei” ha affermato con decisione Antonino durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi per poi affermare di non volersi precludere nulla per il futuro: “Solitamente sono molto freddo, lei non lo ha capito ma il mio scherzare le tira delle cose che a me piacciono da morire. Quando fa la gelosa mi diverte e mi piace”.

Luciano Punzo avverte Oriana Marzoli

Oriana non avrebbe apprezzato quando ha raccontato a Giaele di essere intimorito dal rapporto con lei, che lo avrebbe già definito il suo uomo. Per questo motivo la Marzoli, durante uno sfogo nella Casa, rivela di sentirsi stupida per essersi fidata così tanto di Antonino.

A sua difesa arriva Luciano Punzo, ove invita Oriana a non rimanerci male più del dovuto poiché il suo rapporto con Antonino non è ancora così importante per rimanerci male: “Non è il tuo ragazzo e non sarà il tuo ragazzo fuori, mettitelo in testa. Lui accende la fiamma, perché ci gioca su questo. Tu sei il suo giocattolo“.

L’influencer rivela invece che non si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere da parte di Antonino Spinalbese, e non esclude che Luciano in merito a questa vicenda possa aver ragione: “Te lo giuro, pensavo che con me non stesse giocando“.

Successivamente Oriana decide di confrontarsi con Antonino, ove quest’ultimo chiede semplicemente di mettere un freno alla foga e provare a conoscersi con più calma. La Marzoli però sembra ferma sul suo punto e almeno per il momento non sembra disposta a chiudere un occhio sulla questione.