GF Vip, Luca Salatino si ritira: "Non riesco più a essere me stesso"

Più volte in questi mesi Luca Salatino ha palesato la sua intenzione di abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5. L’ex tronista di “Uomini e Donne” infatti non è mai riuscito a sopportare la lontananza dalla sua famiglia e di Soraia Allam Ceruti.

Il conduttore circa un mese fa ha provato a dare forza a Luca facendo entrare nella Casa proprio la fidanzata Soraia, in cui lo invitava a continuare a rimanere negli studi di Cinecittà. Dopo un po’ di insistenza e non convinto del tutto, Luca decide di riottenere questa seconda possibilità e promettendo di godersi questa esperienza con un piglio diverso.

La promessa però è stata mantenuta per poche ore poiché, già dopo la diretta, si lamentò manifestando il suo desiderio di abbandonare la Casa. L’ultimo sfogo è avvenuto nella scorsa settimana, in cui Luca Salatino aveva anticipato ai suoi compagni di viaggio la propria decisione di ritirarsi e ritornare dalla sua famiglia.

Luca Salatino si ritira dal “GF Vip”

Nella diretta del 26 dicembre Alfonso Signorini, prima di invitare Luca a fare la sua scelta definitiva, afferma: “Lo dico con dispiacere sicuramente ci ha regalato delle emozioni bellissime, è un personaggio positivo, ci ha fatto conoscere la sua famiglia, il suo cuore, però è anche un ragazzo fragile, senza la sua Soraia non ci vuole stare“.

Una volta aperto il collegamento con la Casa, il vippone risponde alla fatidica domanda: “Vuoi continuare il gioco?” ma Salatino rifiuta gentilmente questa proposta: “È stato un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più a essere me stesso, a mettercela tutta”.

Prima di abbandonare gli studi di Cinecittà, Alfonso Signorini fa scegliere a Luca due nomi che dovranno sostituirlo da oggi in cucina. La propria decisione va su Milena Miconi e Davide Donadei, gli ultimi entrati nella Casa più spiata d’Italia.