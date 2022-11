GF Vip, Luca Salatino ripensa all’addio: "Sto male, non ce la faccio più"

Ascolta questo articolo

Durante la diretta di giovedì del “Grande Fratello Vip” Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, è entrata nella Casa per fare un discorso. L’influencer ha infatti “obbligato” l’ex tronista di “Uomini e Donne” a prendere una decisione, cioè se restare o meno nella trasmissione smettendo però di soffrire e provare a godersi l’avventura negli studi di Cinecittà.

In seguito a qualche minuto di riflessione, Luca Salatino spinto da Soraia, ha deciso di proseguire il gioco promettendo di cambiare registro dal giorno dopo. Purtroppo però, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, il vippone ricade nuovamente nello sconforto rivelando di star pensando nuovamente di abbandonare la trasmissione.

L’ultimo sfogo di Luca Salatino nella Casa

Mentre chiacchierata con Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, il romano ha dichiarato di essere molto titubante nel continuare la sua avventura: “Vorrei abbracciarla e andarmene perché è quello che dentro di me voglio veramente. L’ho fatto per lei in parte per lei ma manco lei lo vorrebbe io lo so. Io devo ascoltare dentro me stesso. Il televisore, la luna, è tutto bello ma sono sessanta giorni quante volte mi ha visto così? Dimmi la verità. Io questo stato mio non lo posso controllare. Per questo che dico, perché deve essere visto il gesto e non può essere visto un gesto d’amore che piglio e mando tutto a fan**lo”.

Per questo motivo. durante lo stesso sfogo, lancia un vero e proprio appello alla sua fidanzata: “Sto male, sono stanco e non ce la faccio più. Lo sai io di che ho bisogno? Che viene lei, mi abbraccia e mi porta via. Sarebbe la cosa più bella che potrebbe fare per me”.

Staremo a vedere se, nella diretta di lunedì, Luca Salatino avrà un’altra possibilità di poter incontrare Soraia e magari concludere definitivamente l’esperienza al “Grande Fratello Vip”. Infatti, secondo anche molti fan della trasmissione, a questo punto per lui sarebbe la scelta più saggia da prendere per smettere di soffrire emotivamente.