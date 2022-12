GF Vip, Luca Salatino pronto ad abbandonare il reality: "Mi sono rotto il ca**o"

Ascolta questo articolo

Sin dai primissimi giorni Luca Salatino ha provato un certo malessere per la sua permanenza al “Grande Fratello Vip“. L’ex tronista di “Uomini e Donne” infatti più volte rivela di sentire la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti, e la situazione non pare essere migliorata con il passare delle settimane.

Va detto che Luca più volte ha manifestato il suo desiderio di abbandonare definitivamente il programma ma Alfonso Signorini, insieme alla stessa Soraia con una lettera recapitata nei mesi scorsi, hanno cercato di convincerlo a rimanere nella Casa riuscendo, almeno temporaneamente, nel loro intento.

Luca Salatino pronto ad abbandonare la trasmissione

Come riportato testualmente da “Biccy“, in serata Luca Salatino afferma nuovamente la sua intenzione di abbandonare la trasmissione. Tra l’altro la prossima settimana, con la scadenza del loro contratto, i concorrenti potranno scegliere liberamente di abbandonare i giochi senza il rischio di pagare una penale a Canale 5.

“Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio“ ha rivelato Luca come si legge su “Biccy” in cui aggiunge: “Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto“.

Nonostante le insistenze di Davide Donadei e Nikita Pelizon, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi pare aver già preso la sua decisione: “Allungare senza volerlo non mi piace. Esco anche per Soraia è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta. Ho capito che sto facendo questo come lavoro per il nostro futuro, non sono scemo. Però sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte. Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il c***o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare”.

Salvo clamorosi colpi di scena quindi Luca Salatino la prossima settimana il vippone manifesterà la sua intenzione di abbandonare gli studi di Cinecittà con l’obbiettivo di passare le festività insieme alla sua famiglia.