GF Vip, Luca Salatino perde la pazienza: "Fa schifo! Basta, non lo faccio più!"

Luca Salatino è reduce da una settimana complicata, dopo le incomprensioni con Elenoire Ferruzzi risolte poi durante la diretta del “Grande Fratello Vip” su Canale 5, grazie anche al puntuale intervento di Alfonso Signorini. Ora Luca sembra non aver digerito il commento che Wilma Goich ha rivolto al suo piatto.

In pratica Luca, molto attivo in cucina considerando il fatto che – come lui stesso ha dichiarato – preparare il rancio per i suoi coinquilini lo fa rilassare parecchio, ha dovuto però fare i conti con un commento della Goich che non sembra aver apprezzato particolarmente – per usare un eufemismo – il risotto preparato da Salatino.

GF Vip, Luca Salatino offeso dalle parole di Wilma Goich

Così, l’ex tronista di “Uomini e Donne” si sfoga in giardino con Spinalbese e la Ferruzzi proprio in merito a questo: “Basta non cucino più!“, questa è la decisione del ragazzo dopo che Wilma ha definito il piatto che ha cucinato “uno schifo“. Parole senza dubbio pesanti, così come sottolinea anche Elenoire: “Non mi è piaciuto il tono che ha usato“, riferendosi al giudizio espresso dalla Goich.

Tutti sono d’accordo nell’affermare che invece il risotto di Luca era molto buono e il ragazzo precisa di essere stufo di avere sempre intorno Wilma quando si mette ai fornelli: “Ho sempre il suo fiato sul collo“, esclama scocciato e deciso a non continuare il suo contributo culinario, pur sapendo che gli mancherà tantissimo cucinare per gli altri.

Salatino precisa poi di avere molta manualità in cucina, sicuramente più della Goich: “Se lei ci mette 3 ore, io la stessa cosa la facci in quaranta minuti“, insomma sembra proprio che la guerra tra i due sia aperta e, considerando il carattere di Luca, possiamo immaginare che potrebbe non essere lontano il momento di un confronto tra loro, anche perché Salatino non sembra il tipo di mettersela in tasca e fare finta di nulla. Non ci resta che aspettare nuovi sviluppi.