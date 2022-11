GF Vip, Luca Onestini si avvicina a Nikita Pelizon ma Antonella Fiordelisi non ci sta: "Lo fa per strategia"

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, ha cercato di approfondire sul rapporto nato tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, al momento chiuso in un hotel a causa della sua positività al Covid-19, ma presente in puntata via collegamento.

Partendo dall’inizio, Nikita ha sempre affermato di essere entrata nella Casa senza porsi l’obbiettivo di trovare l’uomo della sua vita, sottolineando come voglia godersi questa esperienza libera e senza catene. Tuttavia la presenza di Luca Onestini sembra aver cambiato le carte in tavola, poiché l’influencer non nasconde di provare una forte attrazione fisica e non solo. Al momento però non ci sono dei sentimenti forti che possano superare l’amicizia, ma non si può escludere nulla per il prossimo futuro.

Le ultime parole di Nikita Pelizon e Luca Onestini

Alla domanda di Signorini: “Ti manca Luca?” Nikita non si nasconde dietro a un dito: “Certo, e abbiamo tanti abbracci della buonanotte da recuperare”. La stessa domanda poi viene posta all’ex volto di “Uomini e Donne”: “Mi manca Nikita? Se dicessi di no, mentirei”.

In confessionale viene poi chiamata Antonella Fiordelisi, con cui non ha un bellissimo rapporto con Nikita, affermando che Luca si sarebbe avvicinata alla ragazza solamente per un fatto di strategia poiché resta una delle concorrenti più preferite di questa settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Luca, in merito a queste accuse, risponde in maniera piuttosto stizzita: “Il diavolo è nella mente di chi le pensa queste cose. Quello che dice lei evidentemente è perché lo fa lei“. Neanche Nikita ne esce scalfita dalle dichiarazioni della Fiordelisi: “Da Antonella mi sarei aspettato questa osservazione e forse lo dice perché è quello che fa lei“.

L’ex volto del programma di Maria De Filippi, come un po’ fatto da Nikita la scorsa settimana, ammette che a oggi non prova ancora nessun sentimento, ma di sicuro ci tiene ad approfondire questa conoscenza.