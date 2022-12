GF Vip, Luca Onestini scarica Nikita Pelizon: "Non la vedo come mia fidanzata, tra noi nessuna esclusività"

Ascolta questo articolo

Durante il periodo di quarantena per Luca Onestini, uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip“, l’ex tronista di “Uomini e Donne” pareva intenzionato ad avvicinarsi sempre di più a Nikita Pelizon. Difatti, in collegamento via Internet con gli studi di Canale 5, non ha mai nascosto il suo desiderio di approfondire una conoscenza con l’influencer.

Le cose però sembrano essere leggermente cambiate per Luca. Già nelle scorse settimane il vippone aveva fatto capire di volersi allontanare un po’ da Nikita ma, durante la diretta del 12 dicembre, pare aver chiuso definitivamente con lei, lasciando solamente un minimo di spiraglio di speranza.

Luca Onestini si allontana da Nikita Pelizon

Nikita rivela di essere molto gelosa nei confronti di Luca anche quando tocca semplicemente le gambe di un’altra ragazza, ma quest’ultimo si dimostra un po’ più distaccato rivelando che, a oggi, tra loro due esiste solamente una bella amicizia: “Non c’è nessuna esclusiva. Non si può farmi notare come cose sconvenienti il fatto che io rida o giochi con altre persone. Non stiamo insieme, non c’è neanche stato niente”.

“Io il contatto fisico ce l’ho con tutti, uomini e donne. Se a lei dà fastidio questo, mi devo staccare un po’ più da Nikita, non posso essere diverso da me stesso” ricorda Luca per poi aggiungere che a oggi tra loro due non può nascere nulla di importante: “Con lei sto molto bene e sto approfondendo. Se mi chiedi se oggi la vedo come una fidanzata ti dico di no“.

Nonostante un rifiuto da parte di Luca, la ragazza afferma di voler continuare ad approfondire la conoscenza ed è pronta a prendere un palo pur di farlo. La discussione viene chiusa poi da Onestini sottolineando che gli dispiace molto vederla in lacrime, ma vuole continuare a essere sincero con lei per non provare a illuderla.