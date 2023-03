GF Vip, Luca Onestini fa chiarezza sulla squalifica di Dal Moro e spiega: "Roba molto pesante"

La Casa del “Grande Fratello Vip” è stata messa sottosopra dalla squalifica di Daniele Dal Moro. Gli avvertimenti di Alfonso Signorini circa la brutta piega che stava prendendo la Casa a causa degli atteggiamenti davvero poco consoni dei vipponi, hanno avuto delle serie conseguenze e così è arrivato il comunicato definitivo: “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento“.

A pagare in queste ultime ore è stato proprio Daniele Dal Moro che, senza alcun preavviso, ha dovuto dire addio per sempre alle quattro mura di Cinecittà. A spiegare meglio come è avvenuta questa squalifica arriva Luca Onestini che, parlando con Oriana Marzoli, descrive per filo e per segno cosa sia successo negli attimi precedenti la dipartita di Daniele.

Luca Onestini racconta cosa è successo poco prima della squalifica di Daniele Dal Moro

“Sì, è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa…Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”, ha raccontato Onestini così come si legge su Biccy,

Anche Oriana è rimasta profondamente colpita e amareggiata per l’improvvisa uscita del suo compagno di viaggio e si sente addosso il peso di questa squalifica: “Cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. Si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”, commenta la Marzoli che ancora non si capacita di come la produzione del programma abbia preso la dura decisione di non concedere a Daniele un ultimo saluto ai suoi compagni si avventura.

I rimpianti si fanno sentire e Oriana già si pente per come si è posta con l’ex vippone in quelli che sarebbero stati per lui gli ultimi momenti nella Casa: “Se solo avessi saputo che sarebbe uscito… figurati se mi sarei fatta il riposino pomeridiano. Sarei stata sveglia anche solo per guardarlo”.