GF Vip, Luca Onestini contro Nikita Pelizon: "Per me non esisti"

Ascolta questo articolo

Nel primo periodo dall’ingresso di Nikita Pelizon all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” si è parlato spesso di una possibile relazione tra lei e Luca Onestini. Le voci sono state alimentate dall’apertura dell’ex volto di “Uomini e Donne”, in cui ha affermato di essere pronto ad avere una conoscenza più seria con la vippona.

Come un fulmine a ciel sereno però Luca ha deciso di chiudere le porte a Nikita, sottolineando di non essere interessato a lei per una conoscenza più approfondita e di vederla solamente come un’amica. Ovviamente la Pelizon ha apprezzato ben poco le parole di Onestini e, dopo un breve periodo in cui avrebbe cercato di farlo ragionare per provare a costruire una relazione che potesse superare l’amicizia, Nikita alla fine ha dovuto arrendersi a questa possibilità.

Il rapporto tra Nikita e Luca è praticamente terminato, poiché al momento il vippone non pare interessato ad avere neanche un’amicizia con lei. La Pelizon però nella Casa ha sottolineato più volte di voler avere un rapporto amichevole con Onestini, e starebbe cercando di insistere per provare a mettere una pietra sopra al loro passato.

Le parole di Luca Onestini nei confronti di Nikita

Intanto, come riportato testualmente dal sito del “Grande Fratello Vip”, Luca e Nikita si sono resi protagonisti di un confronto piuttosto importante in cui lei non si capacita del suo comportamento: “Io volevo fare pace, tu invece vuoi continuare a discutere. Volevo un clima più disteso, volevo che ci comprendessimo. Non voglio continuare ad avere una situazione simile in Casa“.

Luca però non pare avere le stesse intenzioni di Nikita: “Per me sei trasparente”. La conversazione tra i due continua per molti minuti e, prendendo la palla in balzo, la Pelizon si domanda del perché continui a parlare di lei nonostante cerchi in tutti i modi di ignorarla.

La cena brasiliana, vinta proprio da Nikita in cui ha invitato Luca insieme ad Attilio Romita e Antonella Fiordelisi, non è quindi servito allo scopo, poiché il ragazzo continua ad andare avanti con le proprie idee: “Tu non esisti per me, mi dispiace. Non hai un contenuto. Arrivati ad un certo punto, basta”.