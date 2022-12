GF Vip, Luca Onestini contro Nikita Pelizon: "Fa la vittima"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, pare che si sia definitivamente raffreddato. Nonostante l’avvicinamento, e l’apertura fatta dall’ex tronista di “Uomini e Donne”, è stato proprio Luca ad aver deciso di rallentare e cercare di mettere in chiaro le cose.

Nel corso delle passate dirette Luca ha infatti ammesso di non provare nessun sentimento nei confronti dell’influencer e, per non farla rimanere male, dichiara di essere pronto a fare un passo indietro. Nikita invece, almeno nel primo periodo, ha continuato imperterrita con il suo pensiero, dichiarando nel provare qualcosa d’importante per Onestini ed è pronta pure a prendere un palo pur di seguire il proprio cuore.

Il nuovo attacco di Luca Onestini

Oltre ad aversi allontanato da Nikita nelle ultime ore, come riportato testualmente dal sito “Notizie“, Luca Onestini lancia una frecciatina all’influencer. Durante una lunga chiacchierata con Oriana Marzoli dichiara che la Pelizon si sarebbe illusa durante la loro conoscenza.

“Mi diceva che le stava bene, come stavamo vivendo la cosa” afferma con decisione l’ex volto del programma condotto da Maria De Filippi per poi aggiungere: “Ora si vittimizza, dice che l’ho illusa, lascialo proprio stare questo argomento qua perché non ci sono le basi”.

Continuando con la sua chiacchierata Luca rivela che, con il suo atteggiamento, Nikita lo starebbe rendendo una persona negativa di fronte agli occhi degli altri: “Cerca di trovarmi delle robe negative. Cose che prima non pensava. Mi ha scritto una lettera in cui mi descriveva come una persona super empatica, super sensibile, super incredibile e ora mi sta dipingendo come il peggio. A tutto quello che faccio deve dare sempre delle connotazioni negative”.

Se Luca quindi nella parte della discussione sottolinea l’importanza di conoscere approfonditamente una persona prima di sbilanciarsi, Nikita invece a George Ciupilan dichiara il suo pentimento per essersi sbilanciata in questa maniera solamente perché attratta fisicamente da lui.